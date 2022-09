Apple, par la voix de son directeur Tim Cook, ne semble pas directement envisager de supporter la norme de messagerie RCS sur les iPhone. Cette norme rendrait iOS davantage compatible avec Android.

Selon Tim Cook, le CEO d'Apple, les utilisateurs d'un iPhone ne doivent pas s'attendre à une norme de messagerie. Voilà ce qu'il a déclaré lors d'une interview accordée à la Code Conference. RCS succède aux actuelles normes SMS et MMS et est utilisée depuis un certain temps déjà par Android. Si iOS devait la supporter, cela améliorerait la compatibilité entre iMessage d'Apple et un éventail de services de messagerie de Google. Cette dernière a entamé le mois dernier une campagne de publicité pour faire entendre raison à Apple.

Cook pense cependant que ses utilisateurs ne souhaitent pas qu'Apple dépense de l'énergie dans ce but. L'incompatibilité des normes provoque à présent surtout une différence visuelle. Les utilisateurs d'iMessage reçoivent des bulles de texte bleues d'autres utilisateurs iOS et des vertes d'Android. Il n'est pas non plus possible de transférer certaines vidéos d'une plate-forme à l'autre. Cook ne voit pas où est le problème, à l'entendre. A la question posée par un participant dans la salle quant à savoir quoi faire, s'il ne peut envoyer certaines vidéos à sa mère, il répondit: 'Achètez-lui un iPhone', comme le rapporte le site technologique The Verge.

Apple ne semble donc pas directement convaincue par les tentatives de Google destinées à lui mettre la pression. Sur le marché américain des smartphones, l'iPhone caracole en tête, alors que dans le reste du monde, c'est plutôt Android qui domine. Aux Etats-Unis, c'est iMessage qui est, de loin, l'appli de clavardage la plus utilisée.

