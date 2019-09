Les propriétaires d'un iPhone peuvent dès à présent migrer vers la toute nouvelle version du système d'exploitation iOS 13. Celle-ci est disponible pour l'iPhone 6S de 2015 et pour tous les appareils lancés par la suite.

L'un des principaux changements apportés à iOS 13 s'appelle le Dark Mode, par lequel l'ensemble de l'écran et toutes les applis s'obscurcissent, ce qui convient mieux pour les yeux lorsqu'il fait sombre. Les utilisateurs peuvent eux-mêmes activer le Dark Mode ou le régler, afin que l'écran s'obscurcisse automatiquement au coucher du soleil. Les albums photos passent également dans les... mains d'iOS 13. En outre, les utilisateurs peuvent se connecter à d'autres services avec leur compte Apple. Avec cette authentification unique ('single sign-on'), qui s'appelle 'Sign in with Apple', Apple va concurrencer Google et Facebook. Dans le navigateur Safari, les utilisateurs peuvent prévoir qu'un onglet se ferme automatiquement après un laps de temps prédéfini. Cela évite que quelqu'un s'égare dans... 22 onglets ouverts.

Les propriétaires d'un iPad devront encore patienter un peu avant de migrer vers le tout nouveau système d'exploitation. La mise à jour de l'iPadOS sera disponible mardi prochain. La date a été avancée du 30 au 24 septembre. Les utilisateurs d'un iPhone 6 ou antérieur ne pourront pas actualiser leur appareil. Ils devront se contenter de l'iOS 12 ou acquérir un nouvel appareil.