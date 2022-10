Apple a dépassé les attentes du marché avec 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 20,7 milliards de bénéfice net réalisés de juillet à septembre, mais l'iPhone, son produit phare, n'a pas autant rapporté que ne l'espéraient les investisseurs.

Au quatrième trimestre de son exercice décalé, le groupe californien a vu ses ventes de smartphones progresser de 9,7%, à 42,6 milliards de dollars, mais les analystes attendaient 43 milliards. Son activité de services, qui comprend notamment l'App Store et iCloud, a aussi légèrement déçu avec 19 milliards de chiffre d'affaires au lieu de 20.

La marque à la pomme s'est félicitée jeudi dans son communiqué de résultats d'avoir réalisé un "quatrième trimestre record", avec des revenus en hausse de 8% sur un an. L'action de la société déclinait très légèrement lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse. Les analystes comptaient sur Apple pour rassurer les marchés après des résultats décevants de Google et Meta (Facebook, Instagram) qui ont plombé Wall Street cette semaine. Le directeur financier du groupe, Luca Maestri, avait prédit il y a trois mois que le chiffre d'affaires d'Apple reprendrait de l'élan cet été malgré l'impact négatif des effets de change. La marque internationale souffre du dollar fort pour ses ventes hors des Etats-Unis car la conversion en dollars des revenus générés à l'étranger dans d'autres monnaies dépend du taux de change, qui s'est déprécié pour quasiment toutes les devises face au billet vert.

"La force de notre écosystème, la fidélité inégalée de nos clients et des ventes record ont porté notre base d'appareils en service à nouveau record", a déclaré Luca Maestri, cité dans le communiqué. La demande pour les ordinateurs et les smartphones a baissé cet été, de nombreux ménages remettant ce type de dépenses à plus tard face à l'inflation galopante. Les ventes de téléphones portables ont ainsi traversé leur pire été depuis 2014 et la demande ne devrait pas s'améliorer dans les mois qui viennent, d'après le cabinet Canalys. Pour la période de juillet à septembre, Apple a été la seule marque a augmenter substantiellement sa part de marché, à 18% du gâteau mondial, derrière le géant sud-coréen Samsung (22%).

Seule ombre au tableau, la nouvelle gamme présentée en septembre serait moins demandée que prévu: d'après le site d'information spécialisé The Information, Apple a dû réduire la production d'iPhone 14+. "Les commandes pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14+ ont été médiocres, mais celles pour les modèles pro ont dépassé nos attentes", a commenté Angelo Zino, analyste de CFRA. "Nous pensons que les smartphones d'Apple résisteront mieux que la concurrence", a-t-il ajouté.

