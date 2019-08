Il semble que la lutte pour s'attirer les faveurs du téléspectateur va s'intensifier cet automne. En novembre, le nouveau service de diffusion d'Apple démarrera en effet aux Etats-Unis, selon l'agence de presse Bloomberg sur base des dires d'initiés.

Le service d'Apple, qui s'appellera Apple TV+, avait été annoncé plus tôt cette année déjà. Le service de streaming devrait être disponible simultanément dans 150 pays. Apple demanderait 9,99 dollars par mois pour un abonnement à son service de diffusion vidéo, qui devrait concurrencer entre autres Netflix, Amazon et Disney+, le nouveau service de streaming du géant des médias. Aucune décision définitive n'est cependant encore tombée. Quoi qu'il en soit, avec un tel prix, Apple serait plus chère que la concurrence.

Précédemment déjà, on avait appris que Disney lancera le 12 novembre son propre service de diffusion Disney+. Ce dernier sera d'abord disponible aux Etats-Unis, aux Pays-Bas et au Canada. L'entreprise à l'initiative de Mickey Mouse, Star Wars, Pixar et des super-héros de Marvel demandea chez nos voisins du nord 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an. L'on s'attend à ce que Disney+ soit lancé deux mois plus tard aussi en Belgique. Pour sa part, Apple TV+ sortira 'en automne' en Belgique. Il y a donc de fortes chances pour que notre pays figure parmi les 150 où le service démarrera en novembre.