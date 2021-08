Apple va réparer 'un très faible pourcentage' d'iPhone 12 et d'iPhone 12 Pro. Selon le géant technologique, certains utilisateurs de ces appareils connaissent des problèmes de son lors des appels, ce qui fait que certains interlocuteurs peuvent être inaudibles. Les téléphones concernés seront réparés gratuitement.

Apple lance un programme de réparation pour les iPhone aux prises avec des problèmes de son. L'entreprise n'a pas souhaité révéler le nombre précis d'appareils concernés. On ignore aussi quelle somme d'argent elle prévoit pour ces réparations. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'agirait exclusivement d'appareils fabriqués entre octobre de l'an dernier et avril de cette année.

Depuis pas mal de temps, Apple annonce assez souvent un programme de réparation de ce genre. Tout utilisateur aux prises avec l'un ou l'autre problème spécifique peut se faire connaître. C'est ainsi qu'en 2020, on avait appris que l'entreprise allait remplacer gratuitement les écrans tactiles défectueux des iPhone 11.

'Un nouvel iPhone en septembre'

La firme de Cupertino entend résoudre le problème audio de l'iPhone 12 en prélude à la sortie d'une nouvelle génération de smartphones. Les nouveaux modèles qu'Apple annoncera probablement le mois prochain, diffèreront surtout au niveau des appareils photo, selon l'agence de presse Bloomberg sur base des dires d'initiés.

Les nouveaux appareils seront évidemment aussi équipés d'un processeur plus rapide et d'un nouvel écran, mais sur le plan du look, ils seront en grande partie comparables à l'iPhone 12.

