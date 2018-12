Apple introduit son service de paiement en Allemagne

Apple Pay gagne à présent l'Allemagne. Pour l'entreprise technologique, il s'agit là du vingtième pays européen, où le système fonctionne après la France, l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et la Belgique notamment. Cette liste comprend cependant aussi de 'petits' territoires comme Monaco et la cité du Vatican. Parmi les pays voisins, Apple Pay n'est pas encore disponible aux Pays-Bas et au Luxembourg.

Avec Apple Pay, il est possible de payer au moyen de la puce NFC équipant les iPhone et les Apple Watches. Il suffit de les maintenir face à la borne de paiement, tout comme c'est le cas pour les paiements sans contact, après quoi le système débite le compte en banque ou la carte de crédit qui y est connecté.

Pour les services de paiement, l'Allemagne représente un marché particulier, dans la mesure où l'on y paie encore beaucoup en cash. Google y avait précédemment déjà introduit son service de paiement Google Pay.