Le géant technologique Apple a rénové la version de 13 pouces de son MacBook Pro. Le modèle basique de l'ordinateur portable haut de gamme de la marque à la pomme a notamment fait l'objet d'un nouveau Magic Keyboard (suite aux nombreuses critiques adressées à l'ancien clavier) et un doublement de sa capacité de stockage.

Les nouveaux modèles disposent d'un processeur Intel de la dixième génération, qui améliore jusqu'à quatre-vingts pour cent les performances graphiques, selon Apple. Certaines configurations intègrent en outre par défaut 16 giga-octets de RAM à 3.733 MHz. Autres spécifications: un processeur quadri-coeur (cadencé jusqu'à 4,1 GHz), un écran Retina de 13 pouces, la Touch Bar et le capteur d'empreintes digitales Touch ID.

Doublement de la capacité de stockage

Le MacBook Pro de 13 pouces offre par défaut deux fois plus de capacité de stockage que la génération précédente. La capacité débute à 256 Go pour atteindre 1 To. Les utilisateurs professionnels pourront même commander un MacBook Pro à disque SSD de 4 To.

Apple a équipé le nouveau MacBook Pro de la puce T2 Security, une puce au silicium spécialement conçue par Apple qui, au démarrage, contrôle si les logiciels installés n'ont pas été bidouillés, et qui crypte directement toutes les données sur le disque SSD. Le prix de base du nouvel ordinateur portable est de 1.499 euros.

