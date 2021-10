Apple a lancé une nouvelle version de ses écouteurs sans fil AirPods. Ce tout nouveau modèle des écouteurs blancs a été annoncé lors d'un événement en ligne, durant lequel Apple a également présenté de nouveaux ordinateurs portables équipés de puces maison, sans parler d'un abonnement plus économique au service de diffusion Apple Music.

Les AirPods devraient émettre un son de meilleure qualité de par leur nouveau design et leurs haut-parleurs améliorés. En outre, les écouteurs sont protégés contre la sueur et l'eau, sans compter qu'ils peuvent, à entendre Apple, reproduire la musique plus longtemps, avant que l'accu ne soit déchargé. En outre, Apple a prévu trois nouvelles couleurs pour son haut-parleur intelligent HomePod Mini, à savoir le jaune, l'orange et le bleu en plus du blanc et du noir.

Apple HomePod Mini © Apple

MacBook Pro avec HDMI

Après qu'Apple ait précédemment déjà équipé de puces maison ses ordinateurs portables meilleur marché, place à présent aux modèles plus coûteux du MacBook Pro. Ces top-modèles embarquent deux nouvelles puces capables d'effectuer désormais plus aisément des tâches lourdes comme le développement de logiciels ou la retouche de photos ou de vidéos.

© Apple

Les nouvelles puces ont été installées dans les ordinateurs portables de 14 et 16 pouces, qui disposent aussi de meilleurs écrans que leurs prédécesseurs. Apple a rendu ces écrans si grands qu'il ne subsiste plus le moindre bord pour accueillir une caméra pour des réunions vidéo par exemple. Conclusion: les écrans en question présentent une 'boursouflure', tout comme les iPhone.

Les nouveaux appareils possèdent désormais aussi un port HDMI et un connecteur pour carte SD. Ces derniers avaient pourtant été supprimés dans la série MacBook Pro précédente et ce, au désespoir de nombreux utilisateurs. Quoi qu'il en soit, vous pourrez également utiliser l'ordinateur portable d'Apple sans devoir acheter un 'dongle' (sentinelle).

Apple a supprimé aussi la 'Touch Bar' au profit des touches de fonction. Voilà qui devrait plaire à certains utilisateurs longtemps mécontents.

Apple Music

Apple a en outre présenté un abonnement à moindre coût à son service de diffusion musicale Apple Music, pilotable uniquement via l'assistant numérique Siri. Il revient à quelque 5 dollars aux Etats-Unis, ce qui représente la moitié du prix de l'abonnement normal. Le nouvel abonnement n'est provisoirement pas encore disponible au Benelux.

© Apple

