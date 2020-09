On l'oublierait presque, mais Apple fabrique encore et toujours des iPod. Du moins l'un d'entre eux, l'iPod touch. Il y a longtemps, on y trouvait un authentique quiz musical. Bonne nouvelle, puisqu'avec iOS 14, ce jeu va refaire bientôt son apparition sur l'iPod.

Ce quiz musical n'a encore et toujours pas beaucoup changé: l'iPod joue des chansons de manière aléatoire, et vous devez indiquer via un modèle à choix multiples celles que vous pensez avoir identifié. Selon 9to5mac.com, qui a découvert la fonction dans une version précoce d'iOS 14, le quiz ne fonctionne qu'avec l'appli Music d'Apple. Si vous utilisez Spotify ou un autre service musical, c'est peine perdue.

Un quiz musical se compose de cinq éliminatoires, et le participant se voit proposer pour chaque question cinq numéros, en ce compris l'exécutant et la pochette du disque L'une des rares différences avec le quiz original, c'est que cette fois, vous pourrez aussi partager vos résultats via les réseaux sociaux.

Le quiz musical requiert donc un iPod touch avec iOS 14. Ce nouveau système d'exploitation mobile d'Apple verra très probablement le jour en septembre.

