À l'approche de la sortie de ses nouveaux MacBooks et iPads, Apple aurait investi 200 millions de dollars (environ 169 millions d'euros) dans la technologie d'affichage mini-LED des futurs appareils. C'est ce que rapporte MacRumors sur la base d'un article paywall de DigiTimes Asia.

Selon le site technologique, l'investissement concerne quatre lignes d'assemblage supplémentaires pour les écrans mini-LED qu'Apple a récemment intégrés dans ses produits. L'iPad Pro 2021, introduit en avril, a été le premier gadget d'Apple doté d'un tel écran. Toutefois, il y a de fortes chances que les prochains MacBooks Pro de 14 et 16 pouces en soient également équipés. Toujours selon DigiTimes, ces deux ordinateurs portables devraient être annoncés en septembre.

Gradation locale précise

Il semblerait qu'Apple a du mal à suivre la production des écrans mini-LED pour l'iPad Pro de 12,9 pouces. Les lignes d'assemblage supplémentaires devraient garantir une capacité mensuelle de 700 000 à 800 000 MacBooks Pro dotés de la technologie mini-LED. Il n'est pas certain que ces lignes puissent également être utilisées pour produire les modules mini-LED de l'iPad.

Notons qu'Apple ne parle pas d'écrans mini-LED, mais bien d'écrans Liquid Retina XDR. La technologie est similaire à celle des nouveaux téléviseurs LED à gradation locale : certaines parties de l'écran peuvent être éteintes, ce qui améliore le contraste. Un écran mini-LED offre aussi une gradation locale, mais à une échelle beaucoup plus précise.

Selon le site technologique, l'investissement concerne quatre lignes d'assemblage supplémentaires pour les écrans mini-LED qu'Apple a récemment intégrés dans ses produits. L'iPad Pro 2021, introduit en avril, a été le premier gadget d'Apple doté d'un tel écran. Toutefois, il y a de fortes chances que les prochains MacBooks Pro de 14 et 16 pouces en soient également équipés. Toujours selon DigiTimes, ces deux ordinateurs portables devraient être annoncés en septembre.Il semblerait qu'Apple a du mal à suivre la production des écrans mini-LED pour l'iPad Pro de 12,9 pouces. Les lignes d'assemblage supplémentaires devraient garantir une capacité mensuelle de 700 000 à 800 000 MacBooks Pro dotés de la technologie mini-LED. Il n'est pas certain que ces lignes puissent également être utilisées pour produire les modules mini-LED de l'iPad.Notons qu'Apple ne parle pas d'écrans mini-LED, mais bien d'écrans Liquid Retina XDR. La technologie est similaire à celle des nouveaux téléviseurs LED à gradation locale : certaines parties de l'écran peuvent être éteintes, ce qui améliore le contraste. Un écran mini-LED offre aussi une gradation locale, mais à une échelle beaucoup plus précise.