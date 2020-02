Tim Cook, le directeur d'Apple, ne peut évaluer clairement les effets possibles du coronavirus sur les futurs produits de son entreprise technologique. C'est ce qu'il a déclaré lors de la réunion annuelle des actionnaires d'Apple. Il n'y a pas eu cette fois-ci de suggestions à propos de nouveaux gadgets.

Selon Cook qui, lors de la réunion, a été réélu en même temps que d'autres administrateurs, Apple devra indéniablement relever un défi en raison de la propagation du virus. A cause de ce dernier, des usines ont été fermées en Chine, où la plupart des produits d'Apple sont fabriqués. Les magasins du géant technologique en Chine ont dû également fermer leurs portes, même si certains de ces Apple Stores ont entre-temps pu rouvrir.

Selon des initiés, Apple préparerait de nouveaux iPhone intégrant la technologie 5G notamment, et probablement aussi un casque de réalité virtuelle. Leur production pourrait cependant être retardée suite au coronavirus, mais comme attendu, Cook ne s'est cette fois pas non plus exprimé sur les prochains produits de l'entreprise.

Il n'a pas abordé non plus l'impact financier possible du virus. Il s'attend toutefois à ce que les 'wearables' d'Apple, tels les AirPod (oreillettes sans fil) et l'Apple Watch rapportent cette année plus de 36 milliards de dollars de chiffre d'affaires.

Enfin, Tim Cook est revenu sur la requête des autorités américaines de pouvoir déverrouiller les iPhone. Apple ne l'accepte pas, selon le directeur.

Selon Cook qui, lors de la réunion, a été réélu en même temps que d'autres administrateurs, Apple devra indéniablement relever un défi en raison de la propagation du virus. A cause de ce dernier, des usines ont été fermées en Chine, où la plupart des produits d'Apple sont fabriqués. Les magasins du géant technologique en Chine ont dû également fermer leurs portes, même si certains de ces Apple Stores ont entre-temps pu rouvrir.Selon des initiés, Apple préparerait de nouveaux iPhone intégrant la technologie 5G notamment, et probablement aussi un casque de réalité virtuelle. Leur production pourrait cependant être retardée suite au coronavirus, mais comme attendu, Cook ne s'est cette fois pas non plus exprimé sur les prochains produits de l'entreprise.Il n'a pas abordé non plus l'impact financier possible du virus. Il s'attend toutefois à ce que les 'wearables' d'Apple, tels les AirPod (oreillettes sans fil) et l'Apple Watch rapportent cette année plus de 36 milliards de dollars de chiffre d'affaires.Enfin, Tim Cook est revenu sur la requête des autorités américaines de pouvoir déverrouiller les iPhone. Apple ne l'accepte pas, selon le directeur.