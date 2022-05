A la veille de sa Worldwide Developers Conference, le géant technologique Apple a fait enregistrer sa marque commerciale 'realityOS'. Il s'agirait là du système d'exploitation des lunettes intelligentes sur lesquelles la firme à la pomme planche depuis longtemps déjà, selon les rumeurs. Les connaisseurs s'attendent à ce que les premiers détails à propos du gadget soient annoncés la semaine prochaine.

La Worldwide Developers Conference d'Apple, qui se tiendra cette année du 6 au 10 juin, est traditionnellement placée sous le signe de la prochaine génération de systèmes d'exploitation de l'entreprise. Cette fois, il est plus spécifiquement question d'iOS et iPadOS 16, de macOS 13 et de watchOS 9, mais la plus grande attention pourrait être accordée à un nouveau venu: realityOS.

Un prix pas piqué des vers

L'appellation realityOS était apparue par mégarde plus tôt cette année déjà dans des fichiers de mise à jour de l'App Store. L'agence de presse Bloomberg avait, à l'entendre, en 2017 déjà trouvé trace de l'existence d'un tel système d'exploitation, à l'époque encore sous le nom de code interne Oak.

Le casque AR/VR proprement dit sera selon toute attente équipé de deux écrans micro-OLED 4K, mais aussi de plus d'une douzaine d'appareils photo, de possibilités oculométriques ('eye tracking'), de l'audio spatiale et du support des gestes manuels. Selon la rumeur, le premier modèle coûterait aux environs de trois mille dollars. Des versions plus abordables devraient sortir ultérieurement.

