Samsung, depuis belle lurette le plus important fabricant de smartphones au monde, a un fameux concurrent. Et ce n'est pas Huawei, qui progressa pourtant nettement l'année dernière, mais bien la 'bonne vieille' Apple. Celle-ci a pratiquement rattrapé l'entreprise sud-coréenne, selon l'agence de presse Bloomberg.

Il est très difficile de préciser quelle est des deux la plus grande firme, parce que ni Samsung ni Apple ne révèlent des chiffres concrets. Les analystes de marché en sont par conséquent réduits à des évaluations. Strategy Analytics estime que durant les trois derniers mois de 2019, Apple a livré quelque 70,7 millions d'iPhone contre 68,8 millions d'appareils pour Samsung. Pour les collègues de Canalys, l'écart est plus grand. Ils pensent qu'Apple a expédié 78 millions de smartphones vers les points de vente contre 71 millions pour Samsung. Chez IHS Markit, par contre, c'est juste l'inverse, puisqu'on y estime que Samsung a livré 70,7 millions de téléphones et 67,7 millions pour Apple. Huawei en est restée à quelque 56 millions de smartphones, concluent les trois analystes.

Sur l'ensemble de 2019, Samsung reste le plus important fabricant et ce, grâce aux neuf premiers mois de l'année. Les analystes évaluent à 295 millions le nombre d'appareils livrés par Samsung, contre 193 millions pour Apple. Samsung sortira le mois prochain de nouveaux modèles Galaxy, ainsi qu'un téléphone pliable. Quant aux nouveaux iPhone, ils seront probablement dévoilés en automne. Les analystes pensent que Samsung et Apple lutteront toute l'année durant à qui occupera la pole position. Quant à Huawei, elle éprouvera des difficultés, aussi longtemps qu'elle ne pourra utiliser que la version de base du système d'exploitation Android en raison des sanctions américaines.

