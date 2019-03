'Apple et Google doivent adapter leurs magasins d'applis'

Avant même l'installation d'une appli, les utilisateurs doivent pouvoir être informés de la manière, dont cette dernière tiendra à jour leurs données. Voilà pourquoi l'App Store d'Apple et le Play Store de Google doivent être adaptés. Si tel n'est pas le cas, des amendes pourraient suivre.

Les magasins d'applis doivent indiquer de manière plus claire quelles données d'utilisateurs telle ou telle appli collecte et pourquoi. Voilà ce qu'affirme l'Autoriteit Consument & Markt (ACM) néerlandaise dans un appel commun lancé avec les contrôleurs de 26 autres pays, dont la Belgique, Israël, le Mexique et la Norvège.

"Les consommateurs ont le droit de savoir ce que l'appli fait avec leurs données. Or les boutiques d'applis d'Apple et Google n'offrent pour l'instant pas cette possibilité. Cela doit changer dans les plus brefs délais", explique Cateautje Hijmans van den Bergh, membre de l'ACM.

Apple et Google ont reçu un ultimatum de la part des contrôleurs. S'il n'est pas entendu, chaque contrôleur national pourrait par la suite leur infliger une sanction.