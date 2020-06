Ce mois-ci, Apple va faire circuler des véhicules équipés de caméras en Flandre et à Bruxelles, afin d'améliorer la qualité de son service de navigation Plans, le pendant Apple de Google Maps. Voilà ce que révèle la firme technologique sur son site web.

Durant les parcours qualifiés d''explorations du territoire' par Apple, les véhicules prendront des photos à 360° des rues, quartiers et bâtiments. Ce mois-ci en Flandre, ce sont les communes de Dilbeek, Grand-Bigard et Leeuw-Saint-Pierre qui sont au programme, alors que dans la Région de Bruxelles Capitale, il s'agit d'Anderlecht, Ixelles, Bruxelles-Ville, Forêt, Saint-Gilles et Uccle. Apple n'a pas précisé quand les nouvelles photos seront mises à la disposition du grand public.

Exploration virtuelle

Tout comme pour les photos du concurrent Google Maps, il sera possible avec Apple Plans de zoomer sur les rues. Les utilisateurs pourront aussi explorer virtuellement les environs. Dans toujours plus de villes numérisées, les utilisateurs auront également la possibilité de consulter des prises de vue 3D aériennes très réalistes. Il y aura parfois aussi une fonction Flyover automatisée reproduisant un circuit aérien virtuel. En Belgique, c'est déjà le cas pour Bruxelles, Anvers, Gand et Bruges notamment.

L'appli Plans peut être installée chez soi sur tout iPhone, iPad et ordinateur Mac. Tout comme Google, Apple s'efforce dans ses explorations du territoire de respecter autant que possible la vie privée des citoyens. C'est ainsi que les visages et les plaques d'immatriculation sont floutées. S'ils le souhaitent, les gens peuvent aussi demander que leur habitation soit rendue méconnaissable.

