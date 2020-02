Apple envisage d'offrir à ses concurrents davantage de possibilités sur ses iPhone, iPad et son haut-parleur HomePod. Les utilisateurs devraient ainsi bientôt pouvoir par exemple aussi paramétrer d'autres navigateurs et applis mail en tant qu'applications par défaut.

Cette info sur le projet d'Apple nous est fournie par l'agence de presse Bloomberg, qui se base sur des sources proches de l'entreprise. Si Apple effectue ce genre d'adaptations, les utilisateurs ne seront alors plus orientés automatiquement vers Safari et Mail, lorsqu'ils cliqueront sur un lien. Voilà qui offrira des perspectives pour les applis de la concurrence, telles Chrome, Gmail et Outlook.

Apple envisagerait aussi d'ouvrir (davantage) son haut-parleur HomePod aux services de diffusion concurrents tels Spotify et Pandora. Les utilisateurs ne pourront plus diffuser les services musicaux directement via l'assistant vocal Siri vers le HomePod, comme c'est le cas d'Apple Music, mais devront suivre une déviation via AirPlay. Spotify s'oppose à cette pratique et a d'ores et déjà déposé une plaine contre Apple auprès de la Commission européenne. Par ailleurs, le haut-parleur HomePod n'est pas encore disponible en Belgique.

