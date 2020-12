Le géant technologique américain Apple envisage d'entamer en 2024 la construction d'une voiture électrique sur base de sa propre technologie en matière de batteries. Voilà ce qu'ont révélé des sources à l'agence de presse Reuters.

Le projet de la voiture électrique d'Apple a été baptisé 'Titan' et est en cours depuis 2014 déjà, année de sortie d'un premier concept. Le projet est dirigé par Doug Field, un vétéran d'Apple qui a aussi travaillé chez Tesla. Apple estime à présent avoir accumulé suffisamment de progrès pour construire des voitures électriques pour le grand public, selon des initiés.

Le fabricant américain de l'iPhone souhaite utiliser pour ce faire un nouveau type de batterie offrant une plus grande autonomie notamment. Apple pourrait cependant confier sa production à un constructeur automobile existant, car on ignore encore s'il y aura vraiment une marque de voiture Apple. En raison de la crise du corona, le projet pourrait accuser du retard. La voiture d'Apple devrait aussi pouvoir rouler de manière autonome.

Des rivaux d'Apple, tels la société mère de Google, Alphabet, préparent également des voitures capables de rouler par elles-mêmes. Les connaisseurs indiquent cependant qu'il faut consentir de gros investissements avant de pouvoir construire des voitures électriques rentables. C'est ainsi qu'il a fallu seize ans à Elon Musk pour rendre Tesla rentable.

