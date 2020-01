Le géant technologique américain Apple a atteint des résultats record au cours du trimestre écoulé et ce, surtout grâce à une forte demande de ses tout nouveaux iPhones durant la période des fêtes de fin d'année 2019. Voilà ce qu'a annoncé Apple à la clôture de Wall Street. Les chiffres et prévisions ont été meilleurs que ce que les analystes attendaient.

Durant le trimestre se terminant fin décembre - le premier de son exercice en cours -, Apple a enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires de 9 pour cent sur une base annuelle, lequel s'est établi à 91,8 milliards de dollars. L'entreprise de Cupertino en Californie a réalisé de bonnes affaires aussi avec son Apple Watch, ses AirPods et des services tels Apple TV+. Son bénéfice net a été de 22,2 milliards de dollars contre 20 milliards une année auparavant. Le directeur de l'entreprise, Tim Cook, a expliqué être ravi du record établi par Apple. Il y a un an, Apple avait encore émis un avertissement à propos de son chiffre d'affaires suite à une demande décevante d'iPhone.

Chez Apple, on pense que le chiffre d'affaires oscillera entre 63 et 67 milliards de dollars au cours du présent trimestre. Le directeur financier, Luca Maestri, a déclaré que cette prévision est inhabituellement large et que cela est dû aux effets possibles du coronavirus sur les ventes et sur la chaîne de livraison de l'entreprise. Apple fait en effet assembler un grand nombre de ses produits en Chine et ailleurs en Asie.

A Wall Street, cette annonce d'Apple a été bien reçue par les investisseurs, puisqu'en clôture de la bourse, le cours de l'action avait sensiblement crû. L'année dernière, le cours de l'action Apple a plus que doublé.

Durant le trimestre se terminant fin décembre - le premier de son exercice en cours -, Apple a enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires de 9 pour cent sur une base annuelle, lequel s'est établi à 91,8 milliards de dollars. L'entreprise de Cupertino en Californie a réalisé de bonnes affaires aussi avec son Apple Watch, ses AirPods et des services tels Apple TV+. Son bénéfice net a été de 22,2 milliards de dollars contre 20 milliards une année auparavant. Le directeur de l'entreprise, Tim Cook, a expliqué être ravi du record établi par Apple. Il y a un an, Apple avait encore émis un avertissement à propos de son chiffre d'affaires suite à une demande décevante d'iPhone.Chez Apple, on pense que le chiffre d'affaires oscillera entre 63 et 67 milliards de dollars au cours du présent trimestre. Le directeur financier, Luca Maestri, a déclaré que cette prévision est inhabituellement large et que cela est dû aux effets possibles du coronavirus sur les ventes et sur la chaîne de livraison de l'entreprise. Apple fait en effet assembler un grand nombre de ses produits en Chine et ailleurs en Asie.A Wall Street, cette annonce d'Apple a été bien reçue par les investisseurs, puisqu'en clôture de la bourse, le cours de l'action avait sensiblement crû. L'année dernière, le cours de l'action Apple a plus que doublé.