Le géant technologique Apple présentera ce mardi soir ses tout nouveaux smartphones. Le dévoilement de l'iPhone 12, en différentes variantes, est prévu à 19 heures (de chez nous) lors d'une diffusion en direct sur Apple.com.

Initialement, les nouveaux iPhone auraient dû être dévoilés en septembre déjà, mais la crise du corona a mis des bâtons dans les roues d'Apple. Quoi qu'il en soit, il s'agirait de deux iPhone 12, un à écran de 5,4 pouces et l'autre à affichage de 6,1 pouces, et de deux variantes Pro à écran de 6,1 et 6,7 pouces (équipées notamment d'appareils photo plus puissants et d'objectifs à zoom optique).

'Hi Speed'

Le thème de la présentation, Hi Speed, laisse présumer qu'Apple s'est cette fois focalisée sur une amélioration des performances des appareils. Les spécifications probables sont une puce A14, la 5G sur la plupart des modèles (si pas tous), et des écrans OLED partout. Il est aussi question d'un chargeur 'magnétique' comparable à la technologie MagSafe équipant certains ordinateurs portables d'Apple.

Les initiés s'attendent à ce que les précommandes soient possibles à partir du vendredi 16 octobre et à ce que les premiers appareils soient fournis le 23 octobre. Selon les rumeurs qui circulent, il faudra probablement patienter quelque temps de plus (début novembre) pour les versions Pro.

HomePod Mini

Lors de l'événement de ce soir, il est aussi possible que l'HomePod Mini soit dévoilé, selon le site web MacRumors. La version plus compacte du haut-parleur intelligent HomePod serait commercialisée aux Etats-Unis au prix de 99 dollars. On ne sait pas encore si ce gadget débarquera chez nous. On évoque également et quasiment à coup sûr chez Apple une mise à jour du décodeur Apple TV, mais il n'y a que peu de chances que cet appareil soit présenté en soirée.

Initialement, les nouveaux iPhone auraient dû être dévoilés en septembre déjà, mais la crise du corona a mis des bâtons dans les roues d'Apple. Quoi qu'il en soit, il s'agirait de deux iPhone 12, un à écran de 5,4 pouces et l'autre à affichage de 6,1 pouces, et de deux variantes Pro à écran de 6,1 et 6,7 pouces (équipées notamment d'appareils photo plus puissants et d'objectifs à zoom optique).Le thème de la présentation, Hi Speed, laisse présumer qu'Apple s'est cette fois focalisée sur une amélioration des performances des appareils. Les spécifications probables sont une puce A14, la 5G sur la plupart des modèles (si pas tous), et des écrans OLED partout. Il est aussi question d'un chargeur 'magnétique' comparable à la technologie MagSafe équipant certains ordinateurs portables d'Apple.Les initiés s'attendent à ce que les précommandes soient possibles à partir du vendredi 16 octobre et à ce que les premiers appareils soient fournis le 23 octobre. Selon les rumeurs qui circulent, il faudra probablement patienter quelque temps de plus (début novembre) pour les versions Pro.Lors de l'événement de ce soir, il est aussi possible que l'HomePod Mini soit dévoilé, selon le site web MacRumors. La version plus compacte du haut-parleur intelligent HomePod serait commercialisée aux Etats-Unis au prix de 99 dollars. On ne sait pas encore si ce gadget débarquera chez nous. On évoque également et quasiment à coup sûr chez Apple une mise à jour du décodeur Apple TV, mais il n'y a que peu de chances que cet appareil soit présenté en soirée.