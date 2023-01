Les MacBook Pro et Mac mini, le desktop compact d'Apple, ont tous deux fait l'objet d'une mise à jour mardi soir. L'ordinateur portable haut de gamme se décline en versions de 14 et 16 pouces et est disponible avec les M2 Pro ou M2 Max SoC (system-on-a-chip) nouveaux eux aussi. Pour le 'mini', la puissance est fournie par le M2 Pro ou le M2 existant.

Le MacBook Pro rénové ne semble pas avoir volé son appellation. L'ordinateur protable supporte jusqu'à pas moins de 96 Go de mémoire centrale et 8 To de stockage SSD et est, selon Apple, jusqu'à six fois plus rapide que le plus puissant MacBook Pro à puce Intel. Pour rappel, il y a un peu plus de deux ans, le fabricant avait commencé à éliminer progressivement cette puce au profit de son propre Silicon SoC.

Les M2 Pro et M2 Max sont quelque peu plus économes en énergie que leur prédécesseur, ce qui explique pourquoi le MacBook Pro offre une autonomie jusqu'à 22 heures avec un accu pleinement rechargé, ce qui est supérieur à n'importe quel autre Mac, apprend-on. Autre nouveauté: le support de WiFi 6E,3 (deux fois plus rapide environ que la génération précédente) et un connecteur HDMI auquel les utilisateurs Apple peuvent pour la première fois connecter aussi des écrans 8K. Le nouvel ordinateur portable pro est vendu à partir de 2.449 euros.

Le MacBook Pro 2023. © Apple

Ultracompact

Si vous êtes quelque peu plus modeste, Apple vous propose (enfin) un nouveau Mac mini. Ce desktop ultracompact est disponible à partir de 719 euros. Il s'agit là de la version d'entrée de gamme à CPU 8 coeurs/GPU 10 coeurs (M2 SoC), 8 Go de mémoire centrale et 256 Go de stockage SSD. Pour un doublement de la capacité de stockage à 512 Go, vous devrez débourser 230 euros de plus. C'est traditionnel: les mises à niveau RAM et SSD restent très coûteuses chez Apple. Donnez-nous plutôt un SSD externe d'1 To qu'on peut se procurer ici et là pour environ 120 euros.

Comme susmentionné, le Mac mini est également disponible avec le nouveau processeur M2 Pro, même si dans ce cas, il est bien malaisé de qualifier son prix de départ (1.569 euros) de 'mini'. Le top-modèle est évidemment plus rapide et supporte par exemple aussi trois écrans, là où la version M2 se limite à deux.

Tous les Mac mini offrent au minimum deux ports Thunderbolt 4, deux ports USB-A, un connecteur HDMI et Gigabit Ethernet. Il vous faudra encore acheter séparément une souris et un clavier non fournis d'origine avec cet ordinateur Apple.

Le nouveau Mac mini. © Apple

