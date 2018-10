Apple dévoile de nouveaux iPad Pro, MacBook Air et Mac Mini

Dans le prolongement de cette annonce, Apple a indiqué que le MacBook Air et le Mac Mini sont les premiers appareils de sa gamme à être entièrement fabriqués en aluminium recyclé.

iPad

La tablette iPad Pro est destinée aux personnes qui, dans le cadre de leur travail, apprécient son utilisation, à l'instar des concepteurs par exemple, mais Apple espère secrètement aussi attirer les joueurs vers cet appareil. Lors d'une démonstration, Apple a montré combien un jeu NBA peut y être détaillé. La nouvelle tablette se décline en deux formats: à écran de 11 pouces ou de 12,9 pouces, ce qui la rend quelque peu plus grande que la génération précédente. Chaque format propose quatre variantes en matière d'espace de stockage. La tablette dispose de la reconnaissance faciale (Face ID) pour le déverrouillage.

Visuellement, on s'aperçoit surtout que le bouton Home et la prise casque ont disparu. L'adaptateur de luminosité est remplacé par un port USB-C permettant la recharge, mais aussi le branchement d'appareils à l'iPad. Ce qui est intéressant, c'est que ce connecteur peut aussi être utilisé comme une sortie pour recharger un iPhone.

L'iPad Pro le plus économique (11 pouces, 64 Go et wifi uniquement) revient à 899 euros, alors que sa variante la plus chère (12,9 pouces, 1 To, wifi + connecteur pour carte SIM) coûte 2.119 euros. Il y a aussi un Apple Pencil disponible, qui se fixe par voie magnétique sur le côté de l'iPad et se recharge automatiquement et sans fil.

Selon Apple, 400 millions d'iPad auraient entre-temps été vendus. 'Ce n'est pas seulement, et de loin, la tablette la plus populaire, mais c'est aussi l'ordinateur qui connaît le plus de succès au monde'', a déclaré le directeur d'Apple, Tim Cook.

MacBook Air

Le nouveau MacBook Air est équipé d'un scanner d'empreintes digitales (Touch ID) intégré au clavier, ce qui permet aux utilisateurs de se connecter et de payer (Apple Pay). Ils peuvent ainsi aussi se connecter à des services de tiers, tels des gestionnaires de mots de passe.

En outre, le nouvel ordinateur portable est 10 pour cent plus mince (15,6 millimètres) et 17 pour cent plus compact que son prédécesseur. Le bord de son écran est plus fin, son pavé tactile est plus grand d'un cinquième, et son poids est passé d'1,36 à 1,25 kilo. Sous le capot moteur, on trouve un processeur Intel Core i5 (8ème génération).

Apple propose l'appareil dans différentes configurations allant jusqu'à 16 Go de RAM et 1,5 To de capacité de stockage. Dans sa variante la plus abordable, l'appareil revient à 1.099 euros (8 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage, processeur Intel Core i5 cadencé à 1,8 GHz avec Turbo Boost jusqu'à 2,9 GHz). Pour la version la plus coûteuse (Intel Core i5 à 1,6 GHz avec Turbo Boost jusqu'à 3,6 GHz, SSD d'1,5 To, 16 Go de RAM), vous débourserez 3.089 euros.

Mac Mini

L'ordinateur desktop Mac Mini a fait l'objet d'une mise à niveau très attendue. L'appareil sera disponible à partir du 7 novembre en une version à quatre ou six coeurs, offrant jusqu'à 64 Go de RAM et une capacité de stockage de 2 To. Le Mac Mini se caractérise par quatre connecteurs pour Thunderbolt 3 (USB-C), un pour HDMI 2.0 et un pour ethernet 10 gigabits, deux ports USB et une sortie audio.

Ici, les prix varient de 899 euros (processeur Intel Core i3 quadri-coeur à 3,6 GHz, 8 Go de RAM, SSD de 128 Go) à 4.969 euros (Intel Core i2 à 6 coeurs, cadencé à 3,2 GHz avec Turbo Boost jusqu'à 4,6 GHz, 64 Go de RAM, SSD de 2 To et connecteur ethernet 10 gigabits). Pour quelques centaines d'euros supplémentaires, vous pourrez y ajouter Final Cut Pro X ou Logic Pro X.