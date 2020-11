Apple a demandé à son fabricant Foxconn de déplacer au Vietnam une partie de la production de plusieurs de ses appareils. L'entreprise entend ainsi se couvrir dans le cadre de la guerre commerciale sino-américaine.

Selon des sources de l'agence de presse Reuters, une partie de la fabrication des iPad et des MacBook se fera au Vietnam d'ici le premier semestre de 2021. Foxconn prépare dans ce but une ligne d'assemblage dans son usine située à Bac Giang, une province au nord-est du Vietnam.

Ce sera la première fois que l'iPad sera produit en dehors de la Chine, mais la décision de retirer de ce pays une partie de la production était dans l'air depuis pas mal de temps déjà. Reuters avait en juillet aussi annoncé qu'une ligne d'assemblage pour l'iPhone déménagerait en Inde. Tant Foxconn qu'Apple se sont abstenu de tout commentaire à la nouvelle selon laquelle la production serait partiellement déplacée au Vietnam.

La raison pour laquelle Foxconn, qui est le principal fabricant d'Apple, déménagera en partie sa production, est due à une demande d'Apple elle-même. La firme technologique américaine entend ainsi disposer d'une alternative, puisque la guerre commerciale persiste entre les Etats-Unis et la Chine. C'est ainsi que les produits électroniques chinois sont soumis à des tarifs supérieurs et que des limites sont fixées à l'utilisation des technologies américaines en Chine.

La firme taïwanaise Foxconn, dont l'appellation officielle est Hon Hai Precision Industry, est l'un des plus importants fabricants au monde, mais souvent à la demande d'entreprises technologiques en vue. C'est ainsi que plus tôt cette semaine, Foxconn a encore annoncé un investissement de 270 millions de dollars au Vietnam, pour pouvoir notamment produire davantage de TV pour Sony, ainsi que des claviers.

