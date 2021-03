Apple de nouveau accusée à cause de la batterie de l'iPhone 6

L'association des consommateurs portugais a déposé une plainte à l'encontre d'Apple, parce que l'entreprise aurait prévu une obsolescence plus rapide de ses iPhone 6, 6 Plus, 6s et 6s Plus au moyen d'astuces logicielles. Il y a un mois déjà, c'était l'association des consommateurs italiens qui réclamait pour la même raison à Apple une réparation collective d'un montant minimal de 60 millions d'euros.

L'iPhone 6.