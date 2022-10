Apple a pour la première fois quelque peu augmenté les prix d'Apple Music et de l'abonnement vidéo TV+. Son concurrent Spotify et la maison de disques Warner Music ont ainsi été les grands gagnants à Wall Street hier lundi.

La redevance mensuelle pour Apple Music augmentera d'un euro pour passer à 10,99 euros (formule standard). L'abonnement familial coûtera désormais 16,99 euros au lieu de 14,99 euros, alors que les étudiants paieront 5,99 euros par mois (cette dernière formule avait été augmentée d'un euro il y a quelque temps déjà). De ce fait, les abonnements d'Apple reviennent à présent à un euro de plus que ceux du rival Spotify, soit douze euros par an.

Opportunités supplémentaires

Les investisseurs voient ainsi des opportunités supplémentaires pour cette entreprise suédoise, puisque son action à effectué un bond en avant de quasiment sept pour cent. Comme raison de la hausse de prix, Apple indique que cela est dû à des coûts plus élevés pour l'obtention de toutes les licences pour les artistes et les auteurs-compositeurs par exemple. Cette hausse a aussi fait progresser le cours de Warner Music, puisque la maison de disques a vu sa valeur boursière croître de plus de huit pour cent.

Apple a de son côté clôturé la séance sur un gain d'un pour cent et demi. Pour le service vidéo Apple TV+, le prix de l'abonnement progresse de deux euros à 6,99 euros. Il n'empêche qu'Apple est encore et toujours meilleur marché que son concurrent Netflix, qui a cédé deux pour cent et demi à la Bourse. L'abonnement Basic revient chez Netflix à 8,99 euros, et la formule standard à résolution HD à 13,49 euros.

