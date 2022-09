Les prix des applis et des achats prévus dans ces dernières vont augmenter dans l'App Store d'Apple. La firme technologique américaine revoit ses prix à la hausse dans différents pays et régions, dont la zone euro et ce, dès le mois prochain, a annoncé Apple aux développeurs.

Au Vietnam, les prix seront augmentés en raison du changement des règles fiscales. Mais dans les autres pays, la hausse ne s'explique pas directement. Elle est probablement due à la forte appréciation du dollar par rapport aux autres devises, telles l'euro. En plus des pays de la zone euro, l'augmentation des prix touchera entre autres la Suède, le Japon, la Corée du Sud, le Chili, l'Egypte, le Pakistan et donc le Vietnam à partir du 5 octobre. Au Japon, il sera question d'une hausse de quelque 30 pour cent.

La zone euro semble être confrontée à un sort similaire. Plus tôt cet été, Apple a augmenté les prix de ses Macbook, iPhone et iPad, afin de compenser les différences de taux de change. La parité de l'euro par rapport au dollar américain est maintenant quasi identique, mais il y a des signes selon lesquels la valeur du dollar pourrait encore croître. L'App Store est une importante source de rentrées pour Apple. Lors de la dernière mise à jour trimestrielle de l'entreprise, les performances financières de l'App Store n'ont cependant pas été à la hauteur des attentes. Le directeur d'Apple, Tim Cook, a reconnu que l'entreprise devait faire face à une 'certaine faiblesse' et à un ralentissement de l'économie. Dans le même temps, il a exprimé l'espoir que les rentrées augmenteraient à nouveau au quatrième trimestre.

