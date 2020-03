Ce mercredi, Apple a annoncé un nouveau MacBook Air et un iPad Pro. La nouveauté la plus étonnante de la tablette est le scanner LiDAR, un capteur pour des mesures de profondeur assurées par la réalité augmentée sophistiquée. Quant au MacBook Air, il offre un nouveau clavier et davantage de capacité de stockage. Son prix a en outre diminué.

Avec son processeur Bionic A12Z, l'iPad Pro a encore gagné en puissance. Apple a en outre équipé l'appareil d'un appareil photo grand angle et d'un autre modèle ultra grand angle (de 12 et 10 méga-pixels), de cinq micros de 'qualité studio' et donc du capteur LiDAR (Light Detection And Ranging). Cette technologie, qui connaît le succès aussi dans les voitures totalement ou partiellement autonomes, détecte sur base d'impulsions laser la distance d'un objet. Le capteur LiDAR aide à la formation de l'image en réalité augmentée, mais peut aussi être utilisé pour des mesures précises d'objets environnants.

L'iPad Pro supporte également un pavé tactile (trackpad), ce qui réduit encore un peu plus la différence qui le sépare d'un ordinateur portable. Le nouveau Magic Keyboard en option dispose par défaut de ce genre de pavé tactile et propose en outre des touches rétro-éclairées et un angle de vision ajustable. La tablette se décline en deux versions: 11 et 12,9 pouces. L'iPad Pro est disponible en argenté et en gris spatial. Les prix débutent à 899 euros.

Nouveau MacBook Air

L'ordinateur le plus populaire d'Apple, le MacBook Air, a fait l'objet non seulement d'un gain de vitesse, mais aussi d'un doublement de sa mémoire de stockage, qui atteint désormais 256 Go minimum. Et si vous désirez une capacité encore plus grande, vous pouvez opter pour un SSD jusqu'à 2 téraoctets, ce qui est également deux fois plus que le stockage maximal précédent.

L'ordinateur portable de 13 pouces dispose en outre du nouveau Magic Keyboard qu'Apple avait déjà introduit sur le MacBook Pro de 16 pouces. Selon le fabricant, cela faciliterait la frappe. A noter aussi une nouvelle répartition des touches fléchées (un 'T' inversé) qui serait plus ergonomique.

Pour ce qui est des autres spécifications, notons surtout le processeur Intel Core i7 quadri-coeur de la dixième génération, cadencée à 1,2 GHz et caractérisé par des vitesses TurboBoost jusqu'à 3,8 GHz, et la puce de sécurité Apple T2 améliorée. Cette dernière contrôle lors du démarrage s'il n'y a pas de problème au niveau du software et est capable de crypter rapidement les données sur le SSD. Toutes les données Touch ID (du capteur d'empreintes digitales) sont aussi sécurisées par la puce T2.

Enfin, le MacBook Air a vu son prix se réduire, puisque l'ordinateur portable est désormais disponible à partir de 1.199 euros.

© Apple

