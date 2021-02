Au 1er mars, Orange Belgium aura un nouveau Chief Financial Officer. Antoine Chouc prendra en effet à cette date la succession d'Arnaud Castille, qui fut le CFO de l'entreprise ces quatre dernières années. Chouc est déjà actif au sein du groupe Orange en tant que Chief of Staff du CEO.

Arnaud Castille a lui-même pris la décision de suivre une autre voie. Selon l'entreprise télécom, il était l'une des forces motrices de la transformation d'Orange Belgium, qui avait été amorcée il y a trois ans. 'Il joua également un rôle-clé dans l'amélioration des marges bénéficiaires, dans la réduction de l'endettement et dans le positionnement de l'entreprise en tant qu'un des rares opérateurs télécoms à pouvoir effectuer régulièrement une croissance organique au niveau européen', déclare Xavier Pichon, CEO d'Orange Belgium.

Compétences stratégiques

A propos du nouveau CFO, Antoine Chouc, le directeur tient les propos suivants: 'Ses compétences stratégiques et sa connaissance des principales tendances sur le marché télécom seront cruciales pour nous permettre de maintenir, voire de renforcer notre marche en avant en Belgique'. Cette vision stratégique et cette expertise ont amené Chouc à assumer notamment la fonction de Chief of Staff du CEO du groupe Orange. Il a décroché un master en Corporate & Public Management à HEC et Science Po Paris et est diplômé de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA).

Antoine Chouc a occupé plusieurs fonctions à haut niveau dans les pouvoirs publics, entre autres auprès de l'inspection générale des impôts en France. Il est actif depuis 2018 au sein du groupe Orange.

