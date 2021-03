L'entreprise ICT anversoise Anrova a racheté le spécialiste ICT Desk Solutions de Flandre Occidentale. Les entreprises vont collaborer sous l'appellation Anrova Solutions.

Ce rachat s'inscrit, selon Anrova, dans la stratégie de croissance de l'entreprise. Avec Desk Solutions dans son portefeuille, le fournisseur de services ICT entend offrir aux PME 'un support encore plus complet de leur transformation numérique'. En septembre 2020 déjà, Anrova avait aussi repris Smartdoc pour créer Anrova South en octobre dernier.

La direction au quotidien d'Anrova Solutions est assurée par le coactionnaire Eddy Dobbelaere. En fusionnant avec Desk Solutions, Anrova Solutions se positionne, à l'entendre, comme le principal SAP VAR au BeLux.

Anrova Solutions occupera désormais une cinquantaine de personnes dans les domaines de la consultance, du développement, des services et de la vente dans ses filiales d'Harelbeke, Sint-Lievens-Esse, Anvers et Braine-l'Alleud.

