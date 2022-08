De nouveaux centres de données pourront probablement être construits en Irlande. L'interdiction locale décidée à Dublin est en effet à la fois contestée sur le plan juridique et annulée par le gouvernement national.

L'Irlande est, essentiellement pour des raisons fiscales, l'une des bases préférées de nombreuses firmes technologiques américaines, mais le pays attire aussi beaucoup de centres de données de ces entreprises. Cela inquiète d'aucuns, car la consommation d'électricité de ces centres de données pèse lourd. Il en est résulté que le South Dublin County Council a décidé en juin de ne plus autoriser de nouveaux centres de données.

Mais tel ne sera pas le cas, selon The Irish Times. Entre-temps, Echelon Data Centers, une entreprise qui construit des centres de données, a en effet déposé un recours devant la Cour suprême irlandaise. En même temps, le gouvernement irlandais a aussi fait savoir que cette interdiction devait être levée, parce qu'elle avait été décidée sans l'aval du régulateur national de la planification.

L'un des acteurs souhaitant s'étendre dans la région est Amazon. En juin, l'entreprise avait en effet été autorisée à implanter deux nouveaux centres de données dans les environs de Dublin, représentant respectivement des superficies de 12.875 et 1.455 mètres carrés et comportant plusieurs étages.

