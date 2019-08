La toute nouvelle version du système d'exploitation Android a une appellation officielle. Android Q, comme le système s'appelait jusqu'à présent, devient désormais Android 10. Il s'agit en effet de la dixième version d'Android.

Le choix d'Android 10 a de quoi étonner: ses prédécesseurs portaient en effet tous des noms de friandises et de bonbons. La version actuelle s'appelle Android Pie. Et avant cela, il y eut Oreo, Nougat, Marshmallow, Lollipop, KitKat, Jelly Bean, Ice Cream Sandwich, Honeycomb, Gingerbread, Froyo, Eclair, Donut et Cupcake.

Selon Google, à l'initiative d'Android, tout le monde ne comprenait pas ces appellations. "Dans certaines langues le L et R ne peuvent être distingués", aux dires de l'entreprise. Pour les nouveaux utilisateurs, qui ne connaissent pas la suite chronologique des noms, "il est malaisé de savoir si leur téléphone tourne sur la version la plus récente d'Android". Android est utilisé dans le monde entier, et les appellations doivent donc être comprises partout. "Par conséquent, la toute nouvelle variante n'utilisera que le numéro de version et s'appellera Android 10."

Le logo d'Android a également changé. Jusqu'à présent, Google utilisait un robot. Il n'en reste plus que le demi-cercle de la tête. Les lettres sont désormais noires, car le vert était malaisément visible pour certaines personnes.

Plus de 2,5 milliards d'appareils dans le monde entier tournent sur Android, à en croire Google.