Quiconque conserve des mots de passe dans Android, sera bientôt informé si tel ou tel mot de passe est découvert dans le cadre d'une fuite de données bien connue.

La fonction apparaîtra dans Android 9 et dans les versions ultérieures. Il s'agit de Password Checkup, une fonction qui se trouvait depuis assez longtemps déjà dans un gestionnaire de mots de passe à part de Google et à présent entièrement intégré dans Android.

Concrètement, cela signifie que quand vous ferez compléter automatiquement un mot de passe par Google, cette dernière comparera ledit mot de passe avec une base de données de mots de passe ayant fait l'objet d'une fuite bien connue. S'il y apparaît, vous en serez averti, et il vous sera conseillé d'en changer.

Ce genre d'avertissement n'est pas nouveau. Apple notamment le propose en effet depuis iOS 14. Mais l'acteur le plus connu en la matière est sans aucun doute Have I been Pwned, le site web de Troy Hunt qui indexe depuis des années déjà les fuites de données, afin d'en informer les utilisateurs et de leur préciser si et où leur adresse mail ou mot de passe aurait pu fuiter.

Nouvelles fonctions dans Android

L'adaptation pour Android ira de pair avec quelques autres nouvelles fonctions. C'est ainsi que dans l'appli Messages (à ne pas confondre avec l'appli de messagerie pour SMS), il sera possible d'envoyer désormais une réponse à un moment déterminé.

TalkBack, une fonction pour aveugles et malvoyants, se verra attribuer des gestes plus clairs et un menu uniforme. Google Assistant fonctionnera mieux également, lorsque votre téléphone sera verrouillé, alors que Google Maps recevra un thème foncé. Pour Android Auto, il sera désormais possible de paramétrer des papiers peints personnels et de jouer à des jeux pilotés par la voix, tels Trivia.

