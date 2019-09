An Swalens, qui est à présent encore CIO chez Partena Promeris, va devenir Head of IT à la Banque Nationale de Belgique, ce qui vient d'être confirmé à Data News.

An Swalens dirigera à partir du mois de novembre le département Corporate IT de la Banque Nationale de Belgique (BNB). Elle est actuellement encore CIO chez Partena Promeris, l'organisation de coordination de la Mutuelle Partena.

"Vincent Simonart, qui est pour l'instant à la tête de notre département IT, prend sa retraite", déclare Geert Sciot, porte-parole de la BNB. "Nous recherchions par conséquent depuis quelques mois quelqu'un pour le remplacer et nous avons choisi An Swalens."

La Banque Nationale de Belgique est une S.A. cotée en bourse, qui s'occupe notamment du contrôle du trafic des paiements et notamment de la sécurisation de nombreuses banques et entités telles Euroclear et Swift. La BNB exploite aussi quelques applis publiques, telles la Centrale des bilans, où les entreprises doivent déposer leurs comptes annuels.

"Nous sommes ravis de l'avoir trouvée", ajoute Sciot. "A la Banque Nationale, nous voulons à coup sûr aussi miser sur la diversité. Nous sommes donc très heureux qu'Ann ait été retenue pour cette fonction."

An Swalens travaillait depuis 2010 au département IT de Partena, dont les trois dernières années en tant que CIO. Avant cela, elle fut active notamment chez HP, EDS Group et l'ex-Belgacom (aujourd'hui Proximus).