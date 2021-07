Le néerlandais internet exchange AMS-IX dispose pour la première fois de PoP en dehors des environs d'Amsterdam.

A partir du mois d'octobre, AMS-IX possèdera deux nouveaux Points of Presence (PoP), l'un dans le centre de données de Smartdc à Rotterdam et l'autre dans les Greenhouse Data Centers de Naaldwijk non loin de La Haye.

AMS-IX est l'un des plus importants noeuds internet au monde. Mais ce noeud n'existe depuis longtemps déjà plus en un seul lieu. Aujourd'hui, il est hébergé sur quatorze sites dans la zone métropole d'Amsterdam. La plupart de ces sites se situent dans et autour de la ville avec, en plus, un PoP à Schiphol et un autre à Haarlem. A présent, un quinzième et un seizième site viennent s'y ajouter, plus dans le sud du pays.

Cela s'avère surtout intéressant pour les entreprises se trouvant dans l'environnement immédiat des nouveaux PoP. Via un internet exchange, les acteurs internet pourront se connecter rapidement aux autres grands réseaux, comme ceux de certains fournisseurs internet, 'content delivery networks' ou services internet en vue. A l'entendre, AMS-IX dispose aujourd'hui de plus de 875 réseaux connectés.

