La jeune pousse en connectivité gantoise AMPLR rachète son homologue WIFI.gent.

AMPLR est l'entreprise de Maarten Van Hoecke et de Joachim Van Hove et existe depuis un an et demi. Alors qu'elle en a terminé avec une première phase de capitalisation, elle reprend à présent WIFI.gent.

Les deux entreprises se focalisent sur les solutions de connectivité. AMPLR dessert notamment des acteurs tels Bavet, Too Good To go et Hawaiian Poké Bowl et est de ce fait actif à présent sur cinq cents sites. De son côté, WIFI.gent se concentre sur les kots d'étudiants et les indépendants entre autres.

L'ambition de la jeune pousse gantoise est de sortir des frontières belges. Elle entend être aussi active aux Pays-Bas. Des projets-pilotes sont actuellement en cours en Espagne et au Portugal.

