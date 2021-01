Among Us a été le jeu mobile le plus téléchargé en 2020. Même si cela ne s'est pas traduit au niveau du chiffre d'affaires, les jeux semblent rapporter nettement plus que les applis de streaming.

Les applis les plus téléchargées de 2020 furent TikTok (850 millions), WhatsApp (600 millions), Facebook (540 millions), Instagram (503 millions) et Zoom (477 millions). Voilà ce que révèle l'entreprise de données Apptopia qui a collecté les chiffres pour iOS et Google Play. Les résultats ne tiennent cependant pas compte du marché chinois.

L'entreprise a dressé une liste dans différentes catégories. C'est ainsi qu'on apprend qu'Among Us!, le jeu où il s'agit de démasquer en équipe un assassin/fraudeur, a été l'année écoulée le jeu le plus populaire sur les téléphones mobiles avec 264 millions de téléchargements. A la deuxième place, on trouve Subway Surfers (227 millions), suivi par Garena Free Fire (218 millions), PUBG (175 millions) et Gardenscapes (171 millions).

Dans la catégorie 'entertainment', c'est Netflix (223 millions de téléchargements) qui a été le grand gagnant, suivi par YouTube (170 millions), Google Play Games (150 millions), Amazon Prime Video (130 millions) et Disney+ (102 millions). YouTube s'est particulièrement distingué si on y ajoute les 94 millions de téléchargements de YouTube Kids.

© Apptopia

Par souci de clarté, il est question ici du nombre de téléchargements, pas du nombre de nouveaux utilisateurs. Et ce, même si c'est en grande partie le cas pour Disney+, lancé l'année dernière dans de nouveaux pays comme la Belgique.

Téléchargements vs chiffre d'affaires

Pour certaines catégories, Apptopia cite également les chiffres d'affaires. L'entreprise ne révèle pas comment elle a procédé exactement pour les calculer, puisque certains chiffres d'affaires se basent sur des abonnements (comme Netflix), alors que d'autres reposent sur des publicités ou des micro-transactions. Assez étonnamment, Apptopia établit aussi une différence entre les jeux et les autres applis, car les jeux rapportent nettement plus d'argent.

Parmi toutes les applis (hors jeux), c'est TikTok qui est le grand vainqueur avec un chiffre d'affaires de 540 millions de dollars, suivi par Tinder (513 millions de dollars), YouTube (478 millions de dollars), Disney+ (314 millions de dollars) et Tencent Video (300 millions de dollars). Tinder est de ce fait la seule appli à ne se pas se focaliser sur la vidéo dans le top cinq.

1,1 milliard de dollars pour PUBG

Dans les Games, les chiffres du top cinq sont sensiblement supérieurs. Avec 1,1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, PUBG se classe premier. A la seconde place, on trouve Area of Valor (947 millions de dollars), suivi de Pokemon Go (757 millions de dollars), Monster Strike (687 millions de dollars) et Gardenscapes (553 millions de dollars).

© Apptopia

Assez étonnamment, Among Us! n'apparaît même pas dans le top dix ici. Il nous faut faire observer que le jeu est gratuit et ne se caractérise pas ou peu sur mobile par des achats publicitaires ou 'in-game'. Ce qui frappe, c'est que même le cinquième jeu mobile le plus populaire enregistre un chiffre d'affaires supérieur à celui de l'appli 'ordinaire' la plus téléchargée, à savoir TikTok.

© Apptopia

