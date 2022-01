Lors de sa conférence de presse en ligne au salon CES, AMD a présenté sa nouvelle architecture de puce basée 5 nanomètres, qui sortira plus tard cette année.

Les nouvelles puces d'AMD reposeront sur l'architecture Zen 4 et seront lancées sur le marché en tant que série Ryzen 7000. Les puces actuelles basées sur l'architecture Zen 3 exploitent un processus à 7 nanomètres et sont commercialisées sous l'appellation série Ryzen 5000.

On ne connaît encore que peu de détails à propos de Zen 4. Tout ce qu'on sait, c'est que le nouveau processeur ira de pair avec un nouveau socket (LGA 1718) supportant ainsi DDR5 (RAM) et PCIe 5.0 (le connecteur pour cartes graphiques notamment). Dans la démo d'AMD, toutes les puces étaient cadencées à 5 GHz ou plus.

La date de lancement des nouvelles puces sur le marché n'est pas encore connue. AMD évoque 'cette année'. Il y a deux ans, lors de l'annonce de l'architecture Zen 3 en 2020, il fallut attendre début novembre pour voir les puces arriver sur le marché. Il est possible qu'AMD répète ce scénario, même si cela dépendra aussi beaucoup de la production des puces encore et toujours sous pression au niveau mondial.

Ordinateurs portables

E n même temps, AMD annonce également vingt puces pour ordinateurs portables dans la série Ryzen 6000. Il s'agit là de puces à architecture Zen 3+ et à processus de 6 nanomètres. Les ordinateurs portables équipés d'une pareille puce sortiront sur le marché dans le courant de l'année et reposeront sur l'architecture RDNA 2 pour les calculs graphiques.

AMD Zen3+ (Ryzen 6000 series) © AMD

