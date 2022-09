AMD a dévoilé la série de processeurs desktop Ryzen7000 Series pilotés par la nouvelle architecture Zen 4. Avec ces puces, l'entreprise cible notamment les joueurs et les créateurs de contenu.

Avec un maximum de 16 coeurs, 32 threads et sur base d'un puissant noeud à processus 5 nm TSMC optimalisé, la série Ryzen 7000 de processeurs fournit davantage de puissance de calcul que les générations précédentes. L'architecture de puce Zen 4 avait été annoncée au CES en début d'année déjà, et le temps est donc venu d'introduire les puces tournant sur cette nouvelle architecture.

En comparaison avec la génération précédente, le processeur AMD Ryzen 7950X uni-coeur offre une amélioration de performances de 29% , jusqu'à 45% de puissance de calcul en plus aux créateurs de contenu en POV Ray, jusqu'à 15% de performances plus rapides dans les jeux sélectionnés, et jusqu'à 27% de prestations en plus par watt. Il nous faut cependant faire remarquer ici que les bancs d'essai qu'un fabricant mentionne lui-même, sont souvent à prendre avec la prudence qui s'impose.

AM5 Socket supporté jusqu'en 2025

La nouvelle plate-forme Socket AM5 d'AMD sera supportée jusqu'en 2025.Cela signifie que jusqu'à cette date, les processeurs qui sortiront, seront compatibles avec ce socket (support de puce).

'La série AMD Ryzen 7000 proposera des performances inédites au niveau des jeux, une puissance exceptionnelle pour la création de contenus, ainsi qu'une évolutivité hors du commun avec la nouvelle plate-forme AMD Socket AM5', déclare Saeid Moshkelani, senior vice president et directeur général client business unit chez AMD. 'Avec la prochaine génération de processeurs desktop Ryzen 7000 Series, nous sommes fiers de pouvoir tenir notre promesse de leadership et d'innovation permanente, ainsi que de fournir une expérience PC ultime tant aux joueurs qu'aux créateurs de contenu.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

