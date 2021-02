Amazon envisage d'installer un système vidéo dans ses véhicules Prim. Cela lui permettrait de surveiller quasiment en permanence les distributeurs de colis.

Le système serait fourni par Netradyne et contiendrait des caméras et une intelligence artificielle analysant le comportement du chauffeur, pendant qu'il roule. L'AI s'intéresserait par exemple à l'attention accordée à la route, selon le site technologique The Information, qui se base ici sur une vidéo d'Amazon non publique parue sur la plate-forme vidéo Vimeo. Les caméras seraient embarquées dans les véhicules d'Amazon utilisées actuellement surtout aux Etats-Unis. Pour distribuer la plupart des petits colis dans notre pays, le détaillant en ligne recourt à des tiers tels DHL.

Le système servirait à améliorer la sécurité des chauffeurs, selon Amazon dans la vidéo. Les caméras seraient activées en permanence et enregistreraient tout. Elles pourraient également transférer automatiquement des images au cas où l'AI détecterait un problème. Le système devrait aussi prodiguer des conseils en temps réel, comme par exemple 'ralentissez'.

Contrôle permanent

Ce dernier point pose question au vu des critiques dont Amazon a fait l'objet dans le passé à propos de la façon dont elle traite ses chauffeurs. Le géant de la vente au détail mettait en effet la satisfaction du client au-dessus de la sécurité des chauffeurs en délimitant leurs trajets de manière très stricte et en les suivant continuellement via une appli GPS, pour savoir si l'un d'eux accuse du retard sur son horaire de livraison. Cette pression peut cependant faire en sorte que les chauffeurs d'Amazon soient impliqués dans des dizaines d'accidents de la circulation (pour lesquels Amazon échappe généralement à toute responsabilité vu qu'il s'agit souvent de sous-traitants).

La solution imaginée à présent par Amazon pourrait donc accroître encore cette pression, du fait que les chauffeurs seraient surveillés en permanence. "Nous investissons dans la sécurité à tous les échelons et avons récemment entamé le déploiement d'une technologie de sécurité d'avant-garde sur base de caméras installées dans notre parc de véhicules", a déclaré un porte-parole de l'entreprise au site technologique The Verge. "Cette technologie enverra aux chauffeurs des avertissements en temps réel, afin de les aider à rester vigilants, lorsqu'ils sont sur la route."

