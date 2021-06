Amazon va investir 2,5 milliards d'euros dans la construction d'un nouveau centre de données dans le nord de l'Espagne. Le bâtiment devrait être opérationnel d'ici un an déjà.

Le nouveau centre démarrera ses activités mi-2022 et sera établi dans la région d'Aragón entre Barcelone et Madrid. Selon l'agence de presse Reuters, il occupera 1.300 personnes. On ignore cependant combien d'entre elles seront réellement actives dans le centre de données et combien seront chargées des services de support (comme la sécurité physique).

L'investissement d'Amazon sera réparti sur dix années et concernera tant la construction, l'achat des machines que les salaires des collaborateurs.

Pour Amazon, il s'agira du centre de données le plus méridional en Europe. Selon Reuters, AWS est présente en Espagne depuis 2012 déjà, même si sur les cartes des centres de données d'AWS, le pays n'est repris que comme région pour le futur. Il est possible que jusqu'à présent, il s'agissait donc de services AWS transitant par d'autres acteurs de centres de données, mais le fait est qu'à présent, l'entreprise s'implante vraiment en Espagne.

