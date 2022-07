Désormais, il vous suffira de deux clics pour résilier votre abonnement Amazon Prime. Si vous vivez en Europe, du moins.

Ce changement résulte des exigences de la Commission européenne. Cette dernière a signalé dans un communiqué qu'elle avait contraint Amazon à afficher un bouton "Unsubscribe" bien visible, suite aux plaintes de plusieurs organisations de défense des consommateurs. Les "dark patterns" du processus n'étaient pas conformes aux règles européennes en la matière. Le terme "dark patterns" désigne le dédale dans lequel les entreprises vous envoient lorsque vous souhaitez faire quelque chose qui leur déplaît, comme résilier un abonnement ou restreindre vos paramètres de confidentialité. Pour y parvenir, il vous faudra souvent passer par toute une série de menus et de fenêtres "Êtes-vous sûr ?".

Dans la pratique, le site web de Prime comprend donc maintenant un bouton clairement visible, qui devrait vous permettre de résilier votre abonnement en quelques clics seulement. Cette modification s'applique aux pays de l'UE et de l'Espace économique européen (donc aussi à la Norvège et à l'Islande).

Ce changement résulte des exigences de la Commission européenne. Cette dernière a signalé dans un communiqué qu'elle avait contraint Amazon à afficher un bouton "Unsubscribe" bien visible, suite aux plaintes de plusieurs organisations de défense des consommateurs. Les "dark patterns" du processus n'étaient pas conformes aux règles européennes en la matière. Le terme "dark patterns" désigne le dédale dans lequel les entreprises vous envoient lorsque vous souhaitez faire quelque chose qui leur déplaît, comme résilier un abonnement ou restreindre vos paramètres de confidentialité. Pour y parvenir, il vous faudra souvent passer par toute une série de menus et de fenêtres "Êtes-vous sûr ?". Dans la pratique, le site web de Prime comprend donc maintenant un bouton clairement visible, qui devrait vous permettre de résilier votre abonnement en quelques clics seulement. Cette modification s'applique aux pays de l'UE et de l'Espace économique européen (donc aussi à la Norvège et à l'Islande).