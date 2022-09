Le groupe technologique américain est toujours davantage actif dans les domaines du bien-être, de la sécurité et de l'industrie automobile. Cela s'est vérifié lors de la présentation annuelle de l'entreprise, surtout connue pour être un géant des magasins en ligne.

Le nouveau cap suivi par Amazon est qu'avec sa technologie, l'entreprise veut jouer un rôle en vue dans chaque aspect de la vie du consommateur. Durant l'événement, un appareil de chevet, appelé Halo Ris, a été présenté. Il s'agit de la combinaison d'un traceur de sommeil, d'une lampe et d'un réveil. Halo Rise est capable de mesurer la respiration de l'utilisateur et est équipé de capteurs environnementaux pour déterminer la température. On a eu aussi droit à une série améliorée de haut-parleurs Echo intelligents, ainsi qu'à un nouveau lecteur électronique de Kindle et à une technologie de sécurité perfectionnée de la division des sonnettes de porte Ring.

Dans le domaine de la technologie matérielle, Amazon demeure cependant encore dans l'ombre d'entreprises comme Apple. Mais elle élargit néanmoins rapidement son champ d'action. Ses nouveaux produits de bien-être représentent un complément de la gamme existante dans les soins de santé, qui comprend déjà une pharmacie en ligne, un appareil de bien-être portable et une série d'expériences data en science médicale. Ces gadgets ne constitueraient qu'une petite partie du chiffre d'affaires d'Amazon. L'entreprise engrange surtout de l'argent avec ses boutiques en ligne et sa division 'cloud'.

Le nouveau cap suivi par Amazon est qu'avec sa technologie, l'entreprise veut jouer un rôle en vue dans chaque aspect de la vie du consommateur. Durant l'événement, un appareil de chevet, appelé Halo Ris, a été présenté. Il s'agit de la combinaison d'un traceur de sommeil, d'une lampe et d'un réveil. Halo Rise est capable de mesurer la respiration de l'utilisateur et est équipé de capteurs environnementaux pour déterminer la température. On a eu aussi droit à une série améliorée de haut-parleurs Echo intelligents, ainsi qu'à un nouveau lecteur électronique de Kindle et à une technologie de sécurité perfectionnée de la division des sonnettes de porte Ring.Dans le domaine de la technologie matérielle, Amazon demeure cependant encore dans l'ombre d'entreprises comme Apple. Mais elle élargit néanmoins rapidement son champ d'action. Ses nouveaux produits de bien-être représentent un complément de la gamme existante dans les soins de santé, qui comprend déjà une pharmacie en ligne, un appareil de bien-être portable et une série d'expériences data en science médicale. Ces gadgets ne constitueraient qu'une petite partie du chiffre d'affaires d'Amazon. L'entreprise engrange surtout de l'argent avec ses boutiques en ligne et sa division 'cloud'.