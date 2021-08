Le géant du commerce en ligne Amazon a décidé jeudi de repousser le retour obligatoire au bureau pour ses employés à janvier 2022, dernier exemple en date d'une grande entreprise américaine modifiant ses règles face à la nouvelle vague de contaminations au Covid-19.

Amazon a ainsi décidé que les employés qui devaient revenir régulièrement au bureau à partir du 7 septembre le feraient à partir du 3 janvier. Cette consigne s'applique aux Etats-Unis et dans d'autres pays, sans que l'entreprise ne précise lesquels. "Nous allons continuer à suivre les conseils des autorités locales et à travailler étroitement avec les meilleurs professionnels de santé en recueillant leurs conseils et recommandations pour nous assurer que les espaces de travail soient adaptés au mieux pour assurer la sécurité de nos employés", a indiqué le groupe.

Amazon est loin d'être le seul à prendre cette décision. Microsoft a également repoussé à début octobre la réouverture complète de ses bureaux, laissant même la possibilité aux salariés s'occupant de personnes vulnérables ou parents d'enfants ne pouvant pas être vaccinés de rester en télétravail jusque janvier. Le géant informatique, emboîtant le pas à Google et Facebook, a par ailleurs annoncé mercredi que le vaccin était désormais obligatoire pour les personnes se rendant dans ses locaux, employés comme visiteurs.

Quant au gestionnaire d'actifs BlackRock et à la banque Wells Fargo, qui souhaitaient que tous leurs employés reviennent progressivement au bureau à partir de septembre, ils ont aussi annoncé jeudi qu'ils repoussaient cette échéance à début octobre. Toutes ces décisions interviennent alors que la pandémie repart de plus belle avec le variant Delta et que les autorités locales prennent de nouvelles mesures sanitaires. Certaines entreprises comme Disney ont rendu obligatoire le vaccin pour certains collaborateurs.

Après des recommandations de la principale agence fédérale de santé publique des Etats-Unis (CDC), qui a de nouveau préconisé le port du masque en intérieur dans les zones où la circulation du virus est importante, des chaînes de magasins comme Walmart ont de leur côté demandé à leurs employés de se couvrir à nouveau le visage.

