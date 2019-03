Amazon renonce à ses boutons Dash

Les boutons Dash avaient été lancés en 2015 par Amazon. Il s'agit de boutons-poussoirs susceptibles d'être fixés à un lave-linge ou à un frigo par exemple. Une pression sur un tel bouton ajoute un produit spécifique, tel de la lessive ou du dentifrice, au panier de courses Amazon.

Quasiment quatre années plus tard, Amazon renonce donc à ces boutons. Selon l'entreprise, les gens effectuent différemment leurs courses aujourd'hui. Les abonnements et les commandes automatiques sont à présent devenus plus populaires. Il y a aussi davantage de gens qui commandent actuellement des choses via leur assistant vocal.

Telle est du moins l'explication fournie par Amazon. Les boutons Dash avaient déjà disparu en Allemagne, où un juge les avait déclarés illégaux, parce que les utilisateurs ne pouvaient voir le prix d'un produit, avant de le commander.

De plus, ces boutons sont considérés comme superflus par nombre de consommateurs et ne sont liés spécifiquement qu'à Amazon. Ils s'avèrent en effet inutiles pour une autre chaîne commerciale.