Amazon promet de reconditionner l'eau usée de ses centres de données

La firme technologique Amazon promet dès 2030 de reconditionner l'eau qu'elle utilise pour ses centres de données. L'entreprise compte y arriver par exemple en purifiant cette eau et en la restituant à la société. En faisant cette promesse, Amazon prend le sillage de ses homologues Google et Microsoft qui veulent même restituer plus d'eau qu'elles n'utilisent.

© Getty Images