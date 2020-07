Un chiffre d'affaires en hausse de 40% à près de 89 milliards de dollars et un bénéfice net qui double à 5,2 milliards: Amazon apparaît comme le grand gagnant de la pandémie pour le deuxième trimestre 2020.

Ses résultats publiés jeudi, largement supérieurs aux attentes, ont été salués en Bourse, où son titre s'appréciait de 5% lors des échanges électroniques après la clôture. "Nous avons créé plus de 175.000 emplois depuis le mois de mars et sommes en train d'en transformer 125.000 en des postes permanents", s'est félicité le patron dans le communiqué.

"Les ventes par des tiers ont de nouveau progressé plus vite que les ventes d'Amazon en direct", a-t-il ajouté, au lendemain d'une audition très suivie devant une commission parlementaire avec les autres géants des technologies, accusés d'abus de position dominante par de nombreux élus politiques.

Les mesures de confinement ont rendu Amazon encore plus populaire et omniprésent dans la vie quotidienne de millions de personnes. Le groupe a augmenté ses capacités de livraison de 160% pendant la crise sanitaire. En avril dernier, Jeff Bezos, le fondateur de la plateforme mondiale de commerce en ligne, avait annoncé qu'il dépenserait les 4 milliards de dollars de bénéfice opérationnel amassés au premier trimestre pour investir dans la gestion de la crise sanitaire, des équipements de protection aux augmentations de salaire des employés.

Pour le troisième trimestre, Amazon a de nouveau budgété 2 milliards de coûts liés au coronavirus. Le groupe s'attend en conséquence à un bénéfice opérationnel (indicateur de rentabilité) compris entre 2 et 5 milliards pour le trimestre en cours, contre 3,2 milliards il y a un an.

