Amazon Games a annoncé l'ouverture d'un nouveau studio de jeux dans la ville canadienne de Montréal. Avec ce studio, l'entreprise visera surtout les titres AAA, à savoir les blockbusters créés avec de gros budgets et s'adressant à un large public.

Dans un premier temps, le studio se chargera de développer un nouveau multiplayer en ligne. Il sera dirigé par des vétérans ayant collaboré à Tom Clancy's Rainbow Six Siege au studio de jeux Ubisoft. Six Siege est un jeu de tir qui, depuis son lancement, compte plus de septante millions de joueurs.

'Une expérience complètement unique'

Xavier Marquis est l'un de ces vétérans qui assumera la fonction de directeur créatif. 'En capitalisant sur huit années d'expérience consacrées à Siege, nous sommes plein d'enthousiasme à l'idée de partir d'une page blanche et d'avoir la liberté de création dans le but de générer une expérience complètement unique dans le monde des multiplayers', affirme Marquis.

