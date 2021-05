Le géant de l'e-commerce Amazon négocierait en vue de racheter le studio de cinéma Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Voilà ce que révèlent les médias spécialisés The Information et Variety sur base des dires d'initiés. Amazon dispose déjà avec Prime Video de son propre service de diffusion vidéo.

Pour Amazon, le rachat de Metro-Goldwyn-Mayer représenterait un grand pas en avant dans le secteur des loisirs. Le studio cinématographique est entre autres connu pour les films James Bond et la série La servante écarlate (The Handmaid's Tale).

Amazon négocierait depuis des semaines déjà en vue de reprendre le studio pour quelque 9 milliards de dollars (7,4 milliards d'euros environ après conversion). Dans le giron du groupe de commerce en ligne, le studio d'Hollywood pourrait contribuer à engranger des parts de marché pour le service de streaming Prime, selon les médias susmentionnés.

MGM et Amazon n'ont pas souhaité réagir à cette information.

