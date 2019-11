Amazon a lancé une version gratuite de sa plate-forme de diffusion musicale Amazon Music aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Le géant internet entend ainsi concurrencer Spotify, qui propose depuis assez longtemps déjà une diffusion gratuite parsemée de publicités.

Jusqu'à présent, Amazon ne proposait de la diffusion musicale que contre paiement, à l'exception des clients disposant d'un haut-parleur Echo intelligent. Elle offre à présent une formule gratuite - avec publicité - sur des appareils Apple et Android notamment et via le navigateur web. Voilà ce qu'annonce Amazon sur un blog.

Le service est cependant davantage restreint que celui de Spotify. C'est ainsi qu'aucune chanson individuelle ne peut être reproduite. Le service reste limité à une large sélection de collections de titres ('playlists'). On ne sait pas encore clairement quand cette option gratuite sera disponible en Belgique.

Spotify risque également d'être menacée par une concurrence supplémentaire venue de Chine. ByteDance, l'entreprise chinoise à l'initiative de l'appli vidéo populaire Tiktok, envisagerait en effet de créer son propre service de diffusion musicale.