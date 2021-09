Le géant des magasins web Amazon va investir 'fortement' dans la diffusion audio en direct, selon certains sources qui se sont confiées au site web technologique Axios. Le nouveau service afficherait des similitudes avec l'appli populaire Clubhouse et avec la nouvelle plate-forme du service de diffusion musicale Spotify.

Wondery

Amazon propose déjà des abonnements sur des podcasts et de la musique. L'entreprise souhaiterait cependant étoffer sa gamme audio via ses haut-parleurs intelligents Echo, à en croire Axios. Les utilisateurs pourraient alors, par le truchement de leur compte Amazon, assister à des concerts et à des représentations en direct. Amazon négocierait également avec de grands labels musicaux à propos d'événements en direct avec des artistes. En plus de la musique, le service conviendrait aussi pour des programmes de débat de chaînes radio et des podcasts, selon l'une des sources.Fin de l'année dernière déjà, Amazon avait mis la main sur le producteur de podcasts Wondery, afin de devenir plus active dans le secteur audio. On ne connaît pas le montant du rachat, mais selon le journal d'affaires The Wall Street Journal, il s'agirait d'un accord d'une valeur supérieure à 300 millions de dollars.