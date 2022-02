Amazon et Visa enterrent la hache de guerre à propos des frais de transaction

Pieterjan Van Leemputten Pieterjan Van Leemputten est rédacteur chez Data News.

Il reste possible d'effectuer des paiements chez Amazon avec une carte Visa. Voilà un point qui avait été remis en question, après que Visa ait facturé soudainement des coûts de traitement nettement plus élevés, et qui avait généré un litige entre les deux entreprises.